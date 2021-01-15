Прокуратура Татарстана обратилась в суд с иском о признании ВТОЦ экстремистской организацией

Прокуратура Татарстана обратилась в Верховный суд РТ с иском о признании ВТОЦ экстремистской организацией. Об этом «Реальному времени» сообщил председатель Всетатарского общественного центра Фарид Закиров.

В случае признания общества экстремистским, оно должно быть ликвидировано.

«Весь татарский общественный центр хотят убить!» — сказал Фарид Закиров, призвав журналистов прийти на пресс-конференцию.

В прокуратуре Татарстана пока не прокомментировали данную информацию.

Ольга Плешкова