Главное о коронавирусе на 17 января: РПЦ призывает не купаться в проруби, оскорбление «людей без антител»

Фото: Максим Платонов

Минздрав РТ будет вести учет вакцинируемых

В Татарстане зарегистрировано 97 новых случаев COVID-19, из них пять — завозные, 92 — контактные. 30 человек госпитализированы, 67 получают лечение на дому.



Всего на 17 января в Татарстане зарегистрировано 14 832 случая коронавируса. Выздоровело за весь период 11 263 человека, в том числе 63 за минувшие сутки.



В Татарстане подтвердились четыре смерти от коронавируса. Умерли две женщины и двое мужчин.

В Татарстане начинается масштабная вакцинация населения против COVID-19. Минцифре РТ и Минздраву РТ поручено вести учет вакцинированных граждан. Сейчас вакцинация осуществляется на базе 57 медицинских учреждений, их количество будут расширять.

Фото: nso.ru

В РПЦ призвали не купаться в проруби из-за пандемии

За последние сутки в России выявлено 23 586 новых случаев коронавируса, выздоровели 23 404 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 3 568 209 человек, а выздоровевших — до 2 960 431 человека.



Зафиксирована 481 смерть. За весь период в России от коронавируса умерли 65 566 человек.



В РПЦ посоветовали не окунаться в прорубь на Крещение из-за пандемии коронавируса. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что сейчас не то время, чтобы испытывать свой организм на прочность.



Врач и популярный телеведущий Александр Мясников заявил, что мир охватила другая пандемия — ожирения. Он считает, что эта пандемия незаметна, но куда опаснее коронавирусной инфекции.

Фото: oprf.ru

С 27 января возобновляется авиасообщение в Финляндию, Катар, Индию и Вьетнам. Однако туристические поездки в эти страны остаются недоступными. В Финляндию въезд возможен только с учебными или гуманитарными целями, во Вьетнам можно отправиться по рабочим вопросам. В Индии проводятся вывозные и гуманитарные рейсы, в страну пускают только граждан с супругами, а Катар и вовсе закрыт для россиян, разрешен въезд дипломатов, иностранных рабочих и обладателей ВНЖ.

В Москве пункты вакцинации откроют вне поликлиник. Шесть пунктов откроются на Красной площади, в том числе в ГУМе, рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

На телеведущую Ксению Собчак пожаловались в прокуратуру из-за оскорбления людей без антител. Ранее телеведущая назвала себя «человеком высшей расы» из-за наличия антител в организме после перенесенного коронавируса.

Фото: Олег Тихонов

Брянское «Динамо» оштрафовали на 1,6 млн рублей за участие в матче «Динамо-Брянск» — «Иртыш» футболистов хозяев, имеющих положительный ПЦР-тест на коронавирус. Главного тренера отстранили от работы на один год, начальника команды — пожизненно.

В Европе допустили способность «Спутника V» подавить пандемию



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 94 475 010 человек, 2 021 871 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (23 754 315). На второй строчке — Индия (10 557 985), на третьей — Бразилия (8 455 059). Россия на четвертом месте (данные университета — 3 507 201).



Больше всего смертей зафиксировано в США (395 785). За ними следуют Бразилия (209 296), Индия (152 274), Мексика (140 241) и Италия (88 747).



Власти Украины объявили о завершении жесткого карантина после 24 января.

Фото: dw.com

В США 55 человек умерли после прививки от Pfizer и Moderna. В ряде случаев пациенты умирали в течение нескольких дней после прививки. Также есть случаи, когда смерть наступала у привитых спустя несколько часов после введения вакцины.

В Дании выявили первый случай заражения штаммом коронавируса из ЮАР. Вариант южноафриканского вируса B.1.351/501Y зарегистрирован на датском острове Зеландия. Предполагается, что в Данию он завезен из Дубая.

Сейшельские острова открылись для туристов всех стран при условии наличия прививки от коронавируса. Путешественник должен иметь при себе справку, подтверждающую прохождение вакцинации.

Фото: vzsar.ru

Президент Гвинеи вакцинировался «Спутником V» . Глава государства получил первую дозу препарата в своем дворце Секутурея.

Ольга Плешкова