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В Татарстане подтвердились 4 смерти от COVID-19

17:30, 16.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились 4 смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от коронавируса. Об этом сообщил оперштаб.

Жертвами новой коронавирусной инфекции стали две женщины 1940 и 1947 годов рождения и двое мужчин 1945 и 1966 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru

Причины смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицировали.

За весь период от коронавируса в республике скончалось 222 человека.

Вчера в мире число смертей от коронавируса достигло 2 002 468. Данные привел Университет Джонса Хопкинса.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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