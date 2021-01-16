В Татарстане подтвердились 4 смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от коронавируса. Об этом сообщил оперштаб.

Жертвами новой коронавирусной инфекции стали две женщины 1940 и 1947 годов рождения и двое мужчин 1945 и 1966 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru

Причины смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицировали.

За весь период от коронавируса в республике скончалось 222 человека.



Вчера в мире число смертей от коронавируса достигло 2 002 468. Данные привел Университет Джонса Хопкинса.



Татьяна Леухина