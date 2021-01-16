В РПЦ посоветовали не окунаться в прорубь на Крещение из-за пандемии коронавируса

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рекомендовал в этом году не участвовать в традиционных крещенских купаниях. По его мнению, это не принесет положительного эффекта в условиях пандемии коронавируса.

Сейчас не то время, чтобы испытывать свой организм на прочность, считает священнослужитель. Крещенские купания — не какой-либо церковный ритуал или предписание. Это то, что люди совершают исключительно по собственной инициативе.

Фото: realnoevremya.ru

— Но в нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих людей организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь, — передает «РИА Новости» его слова.

В Татарстане на крещенские купания будут подготовлены 124 купели. В них смогут окунуться в ледяную воду около 28 тысяч человек.



Ранее в Роспотребнадзоре по Татарстану дали рекомендации желающим окунуться в прорубь на Крещение.

Татьяна Леухина