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Facebook восстановил страницы Дональда Трампа

07:16, 16.01.2021
Facebook восстановил страницы Дональда Трампа
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Facebook и Instagram восстановили заблокированные аккаунты действующего президента США Дональда Трампа.

Страницы действующего президента были заблокированы после того, как сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия, а затем в зал Сената. Между демонстрантами и полицией начались столкновения, в результате которых погибли четыре человека. Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что аккаунты Трампа будут заблокированы до тех пор, пока он не покинет свой пост.

На момент написания новости страница в Twitter остается все еще заблокированной и не выходит по поисковому запросу.

Ранее американская соцсеть Twitter уже возобновила доступ к странице российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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