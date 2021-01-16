Facebook восстановил страницы Дональда Трампа

Facebook и Instagram восстановили заблокированные аккаунты действующего президента США Дональда Трампа.

Страницы действующего президента были заблокированы после того, как сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия, а затем в зал Сената. Между демонстрантами и полицией начались столкновения, в результате которых погибли четыре человека. Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что аккаунты Трампа будут заблокированы до тех пор, пока он не покинет свой пост.



На момент написания новости страница в Twitter остается все еще заблокированной и не выходит по поисковому запросу.

Ранее американская соцсеть Twitter уже возобновила доступ к странице российской вакцины от коронавируса «Спутник V».



Ольга Плешкова