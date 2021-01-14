Twitter восстановил доступ к аккаунту российской вакцины «Спутник V»

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Американская соцсеть Twitter уже возобновила доступ к странице российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Сегодня около 19.00 аккаунт медицинского препарата, разработанного Центром имени Гамалеи, оказался заблокирован. Точнее доступ к нему временно ограничили.

Действие учетной записи ограничили из-за того, что от ее имени «выполнялись необычные действия».

В соцсетях стали появляться шутки о том, что блокировка может быть связана с решением привиться российской вакциной Дональда Трампа, которого до этого заблокировали американские соцсети.