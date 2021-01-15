Главное о коронавирусе на 15 января: смерть Бориса Грачевского, вакцинация за рубежом

Фото: Митя Алешковский/wikimedia.org

Кислород для больниц Казани

В Татарстане зарегистрировано 96 новых случаев COVID-19, из них 6 — завозные, 90 — контактные. 33 человека госпитализированы, 62 получают лечение на дому.



Всего на 15 января в Татарстане зарегистрировано 14 637 случаев коронавируса. Выздоровел за весь период 11 151, в том числе 37 за минувшие сутки.



Еще четыре смерти подтвердились в Татарстане. От ковида умерли четыре женщины: 1939, 1942,1946 и 1947 годов рождения.



На закупку медицинского жидкого и газообразного кислорода в Казани выделили 228,1 млн рублей. Кислород поступит в Республиканский клинический онкологический диспансер (РКОД), Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ), Республиканскую клиническую больницу (РКБ), горбольницы №16 и №18, а также в Госпиталь для ветеранов войн.

Вакцинация в Набережных Челнах идет в 6-й и 7-й поликлиниках. По мере поступления вакцины будет также организована вакцинация в 3-й и 4-й поликлиниках.



На закупку медицинского жидкого и газообразного кислорода в Казани выделили 228,1 млн рублей. Фото Максима Платонова

Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский



За последние сутки в России выявили 24 715 новых случаев коронавируса, выздоровели 27 636 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 3 520 531 человека, а выздоровевших — до 2 909 680 человек.



Зафиксировано 555 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 64 495 человек.



В России зарегистрировали первый комбинированный тест для коронавируса и гриппа. Применяться он будет только в лабораториях, но узнать результат можно будет уже через два часа.

После заражения коронавирусом умер создатель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский.

По новым данным аналитиков SuperJob, лишь 16% россиян готовы однозначно привиться от коронавируса в ближайшее время. 40% ответили, что категорически против вакцинации. При этом желающих вакцинироваться от коронавируса стало на четверть больше, чем тремя неделями ранее.



Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о переломном моменте в России, который связан с коронавирусом. В дальнейшем ситуация пойдет на улучшение — это будет достигаться за счет проведения масштабной вакцинации, сообщил он.



Глава Духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин привился от коронавируса вакциной «Спутник V». Вакцинацию он прошел еще в ноябре и декабре, получив первый и второй компоненты вакцины.

В Минздраве России допускают, что привившиеся от коронавируса граждане смогут рассчитывать на некоторые послабления «антиковидного» режима. Для этого потребуется получить сертификат о вакцинации.

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что к маю Москва сможет вернуться к нормальному образу жизни. Но это будет зависеть от иммунизации населения.

В естественном происхождении коронавируса засомневался врач и телеведущий Александр Мясников. Он признался, что после оценки развития ситуации в мире его уверенность, что «все идет согласно законам природы», пошатнулась.

В России впервые обследовали заболевшего коронавирусом кота. Ученые Научно-исследовательского института (НИИ) гриппа имени Смородинцева провели генетическое исследование вируса SARS-CoV-2, который был выявлен у животного с помощью мазков.



В этом году тарифы на мобильную связь стоимостью от 500 до 900 рублей могут подорожать. Также ожидается рост цен на дополнительные услуги операторов. Причиной этому может служить сокращение доходов сотовых операторов в период пандемии: так, сотовые компании потеряли доход от международного роуминга, который практически пропал из-за карантина по коронавирусу.



В Минздраве России допускают, что привившиеся от коронавируса граждане смогут рассчитывать на послабления «антиковидного» режима. Фото vzsar.ru

Цифровой паспорт вакцинации от IT-гигантов



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 93 105 607 человека, 1 993 910 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (23 307 461). На второй строчке — Индия (10 527 683), на третьей — Бразилия (8 324 294). Россия на четвертом месте (3 434 934, данные университета (3 269 757)



Больше всего смертей зафиксировано в США (388 540). За ними следуют Бразилия (207 095 ), Индия (151 918), Мексика (137 916) и Италия (86 163).



В Германии умерли 10 человек, привившихся вакциной от коронавируса Pfizer/BioNTech. По словам главы отдела безопасности лекарств и препаратов Бригитте Келлер-Станиславски, скончавшимся было от 79 до 93 лет, у них были серьезные заболевания, а сами они находились на паллиативном лечении. Вакцину им сделали, так как они были в группе риска по COVID-19

Франция ввела комендантский час на всей территории страны. Комендантский час будет начинаться в 18.00 и завершаться в 6.00. Ограничение вводится на 15 дней.

Австралийские иммунологи раскритиковали вакцину AstraZeneca. По их мнению, она недостаточно эффективна, ее эффективность всего 62,1%.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привился от коронавируса. Ему ввели первую дозу вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac.

В США нашли еще один опасный штамм коронавируса, отличающийся «высокой заразностью». Этой разновидности присвоили обозначение 20C-US.

Microsoft, Oracle и Salesforce и ряд других компаний работают над созданием единого цифрового паспорта вакцинации. Разработчики считают, что этот проект должен стать стандартом для возвращения общества к нормальной жизни.



Ольга Плешкова