Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь из-за коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

В этом году тарифы на мобильную связь стоимостью от 500 до 900 рублей могут подорожать. Также ожидается рост цен на дополнительные услуги операторов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз агентства Content-Review.

В отчете агентства говорится, что тарифы повысятся на 15-16%. Это является вынужденной мерой, призванной компенсировать как дополнительные расходы операторов, так и исчезновение или сокращение отдельных статей их доходов.

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Так, сотовые компании потеряли доход от международного роуминга, который практически пропал из-за карантина по коронавирусу. Также из-за ограничений и роста интереса к онлайн-покупкам сократилась выручка операторской розницы. В целом недополученная прибыль и незапланированные расходы операторов оцениваются в 30 млрд рублей.

В ноябре 2020 года Минцифры России утвердило перечень населенных пунктов, в которые будут проведены интернет и сотовая связь. В списке оказались 755 татарстанских сел и деревень из всех 43 районов республики.