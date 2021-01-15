Для больниц Казани закупят кислород на 228 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» объявило тендер на поставку медицинского жидкого и газообразного кислорода. На эти цели выделили 228,1 млн рублей.

Согласно извещению, кислород поступит в Республиканский клинический онкологический диспансер (РКОД), Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ), Республиканскую клиническую больницу (РКБ), горбольницы №16 и №18, а также в Госпиталь для ветеранов войн. Все больницы находятся в Казани.

Кислород необходим при лечении пациентов с тяжелой формой коронавируса. В октябре прошлого года в Минпромторге РФ сообщили о нехватке медицинского кислорода для ковидных госпиталей в 22 регионах страны. Так, в Ростовской области сразу несколько пациентов с коронавирусом умерли из-за того, что закончился кислород в аппаратах искусственного дыхания. После инцидента в отставку ушла глава регионального Минздрава Татьяна Быковская.