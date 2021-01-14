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В Татарстане подтвердились еще четыре смерти от коронавируса

20:12, 14.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились еще четыре смерти от коронавируса
Фото: Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в Татарстане подтвердились еще четыре смерти от коронавируса. С начала пандемии в республике официально зарегистрировано 214 летальных случаев COVID-19.

По данным татарстанского оперштаба, патологоанатомы подтвердили, что от ковида умерли четыре женщины: 1939, 1942,1946 и 1947 годов рождения.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, за последние сутки в РТ официально зафиксированы еще 92 заразившихся коронавирусом. Всего на 14 января в Татарстане зарегистрирован 14 541 случай COVID-19.

Евгений Калашников
ОбществоМедицина Татарстан
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