Microsoft и Oracle собираются создать международный паспорт вакцинации
Microsoft, Oracle и Salesforce и ряд других компаний работают над созданием единого цифрового паспорта вакцинации. Разработчики считают, что этот проект должен стать стандартом для возвращения общества к нормальной жизни.
Паспорт будет представлять собой зашифрованную копию записей о вакцинации, при чем не только от коронавируса. Эти записи будут храниться в цифровом кошельке, например Apple Wallet, Google Pay или других, сообщает businesswire.com.
Предполагается, что паспорт будет создан в виде QR-кода. Создатели обещают сделать систему совместимой с другими.
В российском Минздраве допустили, что привившиеся от коронавируса смогут рассчитывать на некоторые послабления «антиковидного» режима. Данные о вакцинации будут собирать и выдавать электронный прививочный сертификат на портале госуслуг.ОбществоМедицинаТехнологииIT
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