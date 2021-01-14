Эрдоган привился от коронавируса китайской вакциной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал прививку от коронавируса. Он использовал вакцину китайской компании SinoVac.
«Я прошел вакцинацию», — написал Эрдоган в своем телеграм-канале. Он добавил, что прививку сделали уже 254 тысячи турецких медиков.
Турецкому лидеру вкололи препарат СoronaVac в Анкарской городской больнице, передает «РИА Новости» со ссылкой на турецкие СМИ.
Турция рассчитывает получить 50 миллионов доз китайской вакцины от коронавируса.ОбществоВластьМедицина
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