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Эрдоган привился от коронавируса китайской вакциной

19:16, 14.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Эрдоган привился от коронавируса китайской вакциной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал прививку от коронавируса. Он использовал вакцину китайской компании SinoVac.

«Я прошел вакцинацию», — написал Эрдоган в своем телеграм-канале. Он добавил, что прививку сделали уже 254 тысячи турецких медиков.

Турецкому лидеру вкололи препарат СoronaVac в Анкарской городской больнице, передает «РИА Новости» со ссылкой на турецкие СМИ.

Турция рассчитывает получить 50 миллионов доз китайской вакцины от коронавируса.

ОбществоВластьМедицина
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