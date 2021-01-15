Новости общества

08:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Муфтий РФ привился от коронавируса

07:35, 15.01.2021
Муфтий РФ привился от коронавируса
Фото: Минздрав РФ

Глава Духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин привился от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом сообщается на сайте ДУМ РФ.

Сообщается, что вакцинацию он прошел еще в ноябре и декабре, получив первый и второй компоненты вакцины. Вместе с ним прививку сделали и члены его семьи. По прошествии времени анализы выявили достаточный уровень антител в крови муфтия.

Фото: dumrf.ru

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о наступлении переломного момента в ситуации с коронавирусом. Он считает, что в дальнейшем ситуация пойдет на улучшение — это будет достигаться за счет проведения масштабной вакцинации.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также