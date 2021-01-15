Муфтий РФ привился от коронавируса

Фото: Минздрав РФ

Глава Духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин привился от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом сообщается на сайте ДУМ РФ.

Сообщается, что вакцинацию он прошел еще в ноябре и декабре, получив первый и второй компоненты вакцины. Вместе с ним прививку сделали и члены его семьи. По прошествии времени анализы выявили достаточный уровень антител в крови муфтия.

Фото: dumrf.ru

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о наступлении переломного момента в ситуации с коронавирусом. Он считает, что в дальнейшем ситуация пойдет на улучшение — это будет достигаться за счет проведения масштабной вакцинации.



Ольга Плешкова