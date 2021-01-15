Муфтий РФ привился от коронавируса
Глава Духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин привился от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом сообщается на сайте ДУМ РФ.
Сообщается, что вакцинацию он прошел еще в ноябре и декабре, получив первый и второй компоненты вакцины. Вместе с ним прививку сделали и члены его семьи. По прошествии времени анализы выявили достаточный уровень антител в крови муфтия.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о наступлении переломного момента в ситуации с коронавирусом. Он считает, что в дальнейшем ситуация пойдет на улучшение — это будет достигаться за счет проведения масштабной вакцинации.
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