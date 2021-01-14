Вакцинация в Набережных Челнах идет в 6-й и 7-й поликлиниках

Вакцинация в Набережных Челнах идет в 6-й и 7-й поликлиниках. Об этом сообщил журналистам руководитель управления здравоохранения исполкома Челнов Александр Николаев.

По мере поступления вакцины будет также организована вакцинация в 3-й и 4-й поликлиниках.

Фото: realnoevremya.ru

Привиться от коронавируса могут все желающие старше 18 лет. Существуют противопоказания — аллергические реакции, обострение хронических заболеваний и т. д.



Ранее сообщалось, что власти готовы начать массовую вакцинацию от коронавируса со следующей недели.



Ольга Плешкова