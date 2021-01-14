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Вакцинация в Набережных Челнах идет в 6-й и 7-й поликлиниках

11:16, 14.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Вакцинация в Набережных Челнах идет в 6-й и 7-й поликлиниках
Фото: mos.ru

Вакцинация в Набережных Челнах идет в 6-й и 7-й поликлиниках. Об этом сообщил журналистам руководитель управления здравоохранения исполкома Челнов Александр Николаев.

По мере поступления вакцины будет также организована вакцинация в 3-й и 4-й поликлиниках.

Фото: realnoevremya.ru

Привиться от коронавируса могут все желающие старше 18 лет. Существуют противопоказания — аллергические реакции, обострение хронических заболеваний и т. д.

Ранее сообщалось, что власти готовы начать массовую вакцинацию от коронавируса со следующей недели.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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