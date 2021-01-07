Главное о коронавирусе на 7 января: 2,4 тысячи жителей Татарстана привиты, рост крайней нищеты в мире

Роспотребнадзор не ждет роста заболеваемости в Татарстане после праздников

В Татарстане за последние сутки зарегистрированы 89 заболевших COVID-19.

На 7 января в республике зарегистрировано 13 907 случаев заражения COVID-19. Умер от коронавируса 201 человек.



В Татарстане прививку от коронавируса сделали 2,4 тысячи человек. В республике стартовал второй этап вакцинации, в рамках которого привили уже 50 человек. Всего в республику прибыло 5,9 тыс. доз вакцин.



В Роспотребнадзоре по Татарстану не ждут всплеска заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников, так как массовых нарушений не наблюдается. Замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина отметила, что после праздников люди, вероятно, станут чаще обращаться за медицинской помощью.



Фото: tatar-inform.ru

За новогодние праздники на горячую линию Управления Роспотребнадзора по Татарстану поступило семь звонков о нарушениях антиковидных норм на объектах, три факта подтвердились. Так, без средств индивидуальной защиты и антисептиков работали заведения общепита на озере Лебяжьем. Там же при катании на горках наблюдалось скопление людей. В Альметьевске кафе работало в новогоднюю ночь до 4 часов утра, тогда как было разрешено до 3 часов.



В Минздраве Татарстана не фиксируют срывов в работе поликлиник. Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков отметил, что работа в новогодние праздники — испытание для системы здравоохранения, но медучреждения продолжают работу.



После окончания пандемии ожидается рост психических расстройств — во время кризиса психика человека мобилизуется, поэтому основной рост заболеваемости ожидается после выхода из пандемии. Под угрозой находятся прежде всего люди, склонные к нарушениям психики, — кризис стал для них спусковым крючком. К этому надо готовиться, в том числе психиатрам, считает депутат Госдумы от Татарстана, член думского комитета по охране здоровья Борис Менделевич.



Фото: Максим Платонов

Более миллиона россиян получили вакцину «Спутник V»

За последние сутки в России выявлен 23 541 новый случай коронавируса, выздоровели 23 729 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 3 332 142, а выздоровевших — до 2 709 452 человек.



Зафиксировано 506 летальных исходов. За весь период в стране от коронавируса умерли 60 457 человек.



На сегодняшний день в России проведено более 92,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 300 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 644 тыс. человек.



Более миллиона россиян уже получили вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Twitter производители препарата.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что эпидемиологическая обстановка в России стабилизируется. Заявление было сделано в ходе селекторного совещания с регионами. Суточный показатель заболеваемости за последнюю неделю снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. населения.

Фото: youtube.com

Власти Бурятии обязали прибывающих в республику из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска сдавать тесты на коронавирус. Это связано с ростом числа случаев заражения COVID-19. Нововведение будет действовать до 20 января.

Патриарх Кирилл обратился к верующим в честь праздника Рождества Христова. Он отметил, что во время пандемии коронавируса россияне стали больше выражать заботу друг о друге. Патриарх подчеркнул, что во время изоляции россияне остро ощутили, что значит остаться без привычного живого общения, которого никогда в полной мере не заменит общение виртуальное.

Производители вакцины «Спутник V» смогут производить десятки миллионов доз уже с февраля. Об этом заявил в среду глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Препарат производят на шести площадках, в ближайшее время ожидается запуск еще одной, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Более 211 тыс. жителей России находятся в инфекционных госпиталях с коронавирусом или подозрением на инфекцию. При этом 24% коечного фонда для таких пациентов свободно, заявил Мурашко.

Фото: Ринат Назметдинов

В мире увеличился уровень крайней нищеты

В мире коронавирусом нового типа на 10.47 (мск) заразились 87 225 457 человек, 1 884 266 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (21 305 038). На второй строчке — Индия (10 395 278), на третьей — Бразилия (7 873 830). Россия на четвертом месте (3 274 615, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Великобритания (2 845 265).



Больше всего смертей зафиксировано в США (361 279). За ними следуют Бразилия (198 974), Индия (150 336), Мексика (129 987) и Великобритания (77 470).



Уровень крайней нищеты в 2020 году увеличился во всем мире впервые за последние 22 года, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Пандемия коронавируса усугубила ряд негативных тенденции. Спад экономической активности в хрупкой ситуации и в условиях конфликтов ввергнет в нищету еще дополнительно от 18 до 27 млн человек, прогнозирует он.

Лабораторные исследования показали, что уже разработанные вакцины против COVID-19 эффективны и для защиты от новых штаммов коронавируса, обнаруженных, в частности, в Великобритании и ЮАР. Эти штаммы не имеют «фундаментальных отличий» от тех, что циркулировали прежде.

Фото: russkiymir.ru

Правительство Уругвая продлевает запрет на въезд в страну, срок которого истекал 10 января, еще на 20 дней в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом.

В Японии правительство планирует ввести режим чрезвычайной ситуации в столичной зоне Большого Токио с населением 37,2 млн человек, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба. Причина — ухудшение ситуации с распространением коронавируса.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) возбудили уголовное дело по факту возможного незаконного ввоза в страну вакцины от коронавируса. Вчера украинские СМИ распространили информацию о том, что якобы в конце прошлого года на Украину чартерным рейсом была тайно завезена партия вакцины Pfizer.

Татьяна Леухина