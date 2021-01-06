В Минздраве Татарстана не фиксируют срывы в работе республиканских поликлиник

Новогодние праздники — очередное испытание для системы здравоохранения. Тем не менее, поликлиники в Татарстане работают, срывов в их работе нет. Об этом на пресс-конференции рассказал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

— Практически каждый день к нам много приходит сообщений о скоплении людей в медучреждении. Да, работа в новогодние праздники — это испытание, но тем не менее все поликлиники работают. Мы не видим серьезных срывов в их работе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также Жаворонков отметил, что смертность от коронавируса в республике не стала выше. Журналисты обратили внимание на то, что теперь оперштаб сообщает сразу о 3-4 умерших от коронавирусной инфекции.

— Есть случаи, когда пациенты находились в очень тяжелом состоянии несколько недель или месяцев. В итоге это закончилось, к сожалению, летально. Это накопление дает о себе знать. Говорить о том, что это более тяжелая волна — нет, мы этого не фиксируем.



Ранее в Роспотребнадзоре по Татарстану заявили, что не ждут всплеска заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников, так как массовых нарушении не наблюдается.



Татьяна Леухина