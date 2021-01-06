В Роспотребнадзоре по Татарстану не ждут всплеска заболеваемости COVID-19 после праздников

Фото: Максим Платонов (архив)

В Роспотребнадзоре по Татарстану не ждут всплеска заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников, так как массовых нарушении не наблюдается. Об этом рассказала замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.



Вероятно, после праздников больше татарстанцев обратятся за медицинской помощью. Но в ходе массовых рейдов сотрудники ведомства не видят массового пренебрежения к маскам.

Фото: Илья Репин (архив)

На открытом воздухе вирус горизонтально не передается, пояснила Авдонина. Однако если образовалась очередь, где социальная дистанция не соблюдается, нужно надеть маску.

Ранее очевидцы сообщили об огромных очередях в зимних местах отдыха в Казани. Столпотворение наблюдалось в парке «Черное озеро», на Кремлевской набережной, на озере Лебяжьем.

Татьяна Леухина