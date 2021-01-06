В Татарстане от коронавируса привили 2,4 тысячи человек

В Татарстане прививку от коронавируса сделали 2,4 тысячи человек. В республике стартовал второй этап вакцинации, в рамках которого привили уже 50 человек. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



В республику поступило 5,9 тыс. доз вакцин. Жаворонков отметил, что широкая кампания по вакцинации против коронавируса начнется тогда, когда произойдет накопление вакцин.



Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе, 28 декабря, в Татарстане от коронавируса вакцинировали 1 100 человек, из них 658 — медицинские работники.



Татьяна Леухина