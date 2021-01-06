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В Татарстане от коронавируса привили 2,4 тысячи человек

11:32, 06.01.2021
В Татарстане от коронавируса привили 2,4 тысячи человек
Фото: mos.ru

В Татарстане прививку от коронавируса сделали 2,4 тысячи человек. В республике стартовал второй этап вакцинации, в рамках которого привили уже 50 человек. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

В республику поступило 5,9 тыс. доз вакцин. Жаворонков отметил, что широкая кампания по вакцинации против коронавируса начнется тогда, когда произойдет накопление вакцин.

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе, 28 декабря, в Татарстане от коронавируса вакцинировали 1 100 человек, из них 658 — медицинские работники.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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