В Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали о нарушениях антиковидных норм в новогодние праздники

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на горячую линию управления Роспотребнадзора по республике поступило семь звонков о нарушениях антиковидных норм на объектах, три факта подтвердились, рассказала замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

Так, без средств индивидуальной защиты и антисептиков работали заведения общепита на озере Лебяжьем. Там же при катании на горках наблюдалось скопление людей. В Альметьевске кафе работало в новогоднюю ночь до 4 часов утра, тогда как было разрешено до 3 часов.

Фото: Илья Репин (архив)

Специалисты Роспотребнадзора обследовали 238 объектов, работающих в праздничные дни. В 12 из них выявили нарушения.

Авдонина добавила, что в Татарстане не ожидается всплеска заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников.

Татьяна Леухина