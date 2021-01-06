В Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали о нарушениях антиковидных норм в новогодние праздники
В Татарстане на горячую линию управления Роспотребнадзора по республике поступило семь звонков о нарушениях антиковидных норм на объектах, три факта подтвердились, рассказала замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.
Так, без средств индивидуальной защиты и антисептиков работали заведения общепита на озере Лебяжьем. Там же при катании на горках наблюдалось скопление людей. В Альметьевске кафе работало в новогоднюю ночь до 4 часов утра, тогда как было разрешено до 3 часов.
Специалисты Роспотребнадзора обследовали 238 объектов, работающих в праздничные дни. В 12 из них выявили нарушения.
Авдонина добавила, что в Татарстане не ожидается всплеска заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников.
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