Малый бизнес испортил Казани динамику роста реальных зарплат населения

Фото: Максим Платонов

Средняя зарплата в Казани составила 42 тысячи рублей

Среди 50 крупнейших по численности населения городов России Казань заняла 10-е место по динамике роста реальных зарплат в процентах по итогам третьего квартала 2020 года. Такие данные в своем исследовании приводит аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Реального времени»), опираясь на сведения о зарплатах на крупных и средних предприятиях всех отраслей из базы данных показателей городов.

В июле — сентябре 2020 года среднемесячная зарплата после вычета подоходного налога в столице Татарстана, как утверждает FinExpertiza, составляла 42,4 тысячи рублей. За третий квартал 2019 года она составила 39,1 тысячи рублей, то есть в деньгах она прибавилась на 3,3 тысячи рублей. С учетом инфляции (здесь и далее данные по росту в процентах также приведены с учетом этого показателя) рост зарплат составил 5,16%, говорится в исследовании.

В итоге Казань попала в группу городов, где зарплата прибавилась на 3,1—4 тысячи рублей. Туда же вошли Красноярск, Владивосток, Тюмень, Махачкала, Екатеринбург, Саратов, Иркутск. Столице Татарстана чуть не хватило до попадания в топ-10 городов с максимальным приростом зарплат в рублях.

Казань попала в группу городов, где зарплата прибавилась на 3,1—4 тысячи рублей. Фото: Максим Платонов

В рейтинге также представлены Набережные Челны, где по сравнению с Казанью все куда скромнее. Здесь в третьем квартале 2020 года средняя зарплата составила 36,5 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась только на 2,4 тысячи (3,7%)

Где больше?

По данным аналитиков, в 49 из 50 исследуемых городов в третьем квартале этого года так или иначе выросла реальная зарплата. Исключение составил только Липецк, где она упала на 2,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Источник: FinExpertiza

Лидером здесь оказался Севастополь, где с учетом инфляции жители города стали получать на 17,5% больше — 35,1 тыс. рублей вместо 28,6 тысячи рублей, которые были год назад. В других городах рост оказался не такой взрывной, на втором месте топа идет Махачкала, где рост реальных зарплат составил 7,5%. Тройку замыкает Хабаровск с увеличением зарплаты на +7,3% (с 50,5 до 56,4 тысячи рублей).

Далее идут Чебоксары (рост +6,6%, с 30,3 до 33,3 тысячи рублей), Балашиха (+5,84%, с 49,2 до 53,5 тысячи рублей), Томск (+5,79%, с 41,9 до 46,1 тысячи рублей), Москва (+5,5%, с 92,8 до 100,9 тысячи рублей), Красноярск (+5,4%, с 44,7 до 48,6 тысячи рублей), Пенза (+5,2%, с 31,7 до 34,6 тысячи рублей).

При этом наибольшую прибавку в абсолютном выражении получили москвичи, которые по росту реальных зарплат только седьмые: в июле — сентябре 2020 года их зарплата выросла на 8,16 тысячи рублей, до почти 101 тысячи рублей на руки. Севастополь здесь на втором месте, его жители получали больше на 6,45 тысячи рублей (35 тысяч). Тройку, как и в предыдущем рейтинге, замыкает Хабаровск, здесь за год зарплата выросла на 5,75 тысячи рублей, до 56,3 тысячи.

Источник: FinExpertiza

После него идет Санкт-Петербург (рост зарплат на 4,84 тысячи рублей, до 67,9 тысячи рублей), Балашиха (+4,26 тысячи, до 53,5 тысячи), Томск (+4,14 тысячи, до 46,1 тысячи), Красноярск (+3,9 тысячи, до 48,7 тысячи), Владивосток (+3,79 тысячи, до 57,4 тысячи), Тюмень (+3,65 тысячи, до 56,4 тысячи) и Махачкала (+3,55 тысячи, до 31,7 тысячи).

Рост зарплат в период пандемии коронавируса в основном пришелся на государственный сектор и крупные компании в больших городах, говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова:



— Трудящиеся там работники оказались лучше защищены от потери доходов, поскольку официально снизить белые зарплаты не так просто... Заработки же на небольших предприятиях, особенно в сфере услуг, обвалились. Многие работники в период карантина полностью лишились трудовых доходов в связи с закрытием или простоем предприятий. Особенно серьезно пострадали неофициально занятые в неформальном секторе, поскольку их работодатели могли по своему усмотрению снижать зарплату. Причем неформальный сектор не мог претендовать на государственные меры поддержки. В связи с этим работники в небольших городах, за исключением трудящихся на стабильных крупных предприятиях и в сельской местности, где доля неформального сектора высока, наиболее остро ощутили экономические последствия пандемии, — полагает Трубникова.

Рост зарплат в период пандемии коронавируса в основном пришелся на государственный сектор и крупные компании в больших городах. Фото: Максим Платонов

По ее словам, ущерб от коронавируса рассредоточен по рынку труда неравномерно и существенно разнится в зависимости от территории и профессиональной сферы.

Все ли так радужно с зарплатами в Татарстане?

Несмотря на заявления о росте зарплат, 25% жителей Татарстана в недавнем опросе заявили, что у них снизилась зарплата с начала года, то есть в период распространения коронавируса. 16% респондентов сообщили, что уровень их зарплаты с начала года увеличился, у 55% остался неизменным. Об увеличении зарплаты заявили представители ИТ-сферы, юристы и маркетологи, о ее снижении — специалисты сферы продаж, сферы гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны) и автомобильного бизнеса. Зарплата не изменилась у работников сферы безопасности и бухгалтерии.

Согласно другому опросу, 48% казанских работодателей не будут повышать зарплату. 22% готовы немного повысить зарплаты всем сотрудникам, а 11% проведут выборочную индексацию. Но даже при этом бывают задержки — об этом сообщили 31% респондентов из Татарстана.

О снижении зарплат заявили специалисты сферы продаж, сферы гостеприимства и автомобильного бизнеса. Фото: Илья Репин

Что касается самой зарплаты, то данные о ее росте также приводит Татарстанстат, уже в разрезе всей республики. За январь — сентябрь 2020 года в Татарстане среднемесячная зарплата сотрудников предприятий и организаций (в том числе субъектов малого предпринимательства) выросла на 4,7%, до 38,1 тысячи рублей.

Дарья Пинегина