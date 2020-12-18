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Среднемесячная зарплата в Татарстане в январе — сентябре 2020 года выросла почти на 5%

15:05, 18.12.2020
Среднемесячная зарплата в Татарстане в январе — сентябре 2020 года выросла почти на 5%
Фото: realnoevremya.ru

За первые девять месяцев 2020 года в Татарстане среднемесячная зарплата сотрудников предприятий и организаций (в том числе субъектов малого предпринимательства) выросла на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячная зарплата татарстанцев в январе — сентябре 2020 года составляла 38 132 рубля, сообщает пресс-служба Татарстанстата.

Реальная зарплата (рассчитанная с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги) в январе — сентябре текущего года в Татарстане составила 101,9% к аналогичному периоду 2019 года.

Фото: realnoevremya.ru

На 1 ноября текущего года в республике просроченная задолженность по зарплате осталась на уровне октября 2020 года — 50,2 млн рублей.

По данным службы исследований hh.ru, в Татарстане 31% работников сталкивается с задержками зарплаты. Остальные 69% получают ее своевременно.

Татьяна Демина
Экономика Татарстан
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