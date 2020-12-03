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Опрос: половина казанских работодателей не будут повышать зарплату

10:50, 03.12.2020
Опрос: половина казанских работодателей не будут повышать зарплату
Фото: realnoevremya.ru

48% казанских работодателей не будут повышать зарплату. 22% готовы немного повысить зарплаты всем сотрудникам, а 11% проведут выборочную индексацию. Об этом говорится в результатах опроса, который провели эксперты Kelly Services и «Авито Работы».

В целом по России 45% работодателей не будут проводить индексацию заработных плат по итогам года. 18% готовы немного повысить зарплаты всем сотрудникам: на 4% вырастет оплата труда в 8% компаний, на 5—6% — в 5% компаний.

Фото: «Авито Работа».

Ранее исследовательский центр портала Superjob сообщил, что более трети трудоустроенных граждан надеются на повышение заработной платы.

Общество Татарстан
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