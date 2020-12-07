Опрос: в Татарстане 31% работников сталкивается с задержками зарплаты

Служба исследований hh.ru в недавнем опросе определила, насколько часто татарстанцы встречаются с несвоевременными выплатами зарплаты. По данным исследования, каждый третий сталкивается с такой проблемой.

69% респондентов из Татарстана рассказали, что получают зарплату своевременно, 31% — задерживают зарплату.

Чаще всего с несвоевременными выплатами встречаются работники развлекательной индустрии, студенты, начинающие специалисты, представители масс-медиа и рабочие. Реже — банковские служащие и специалисты по управлению персоналом.

Также отмечают, что в прошлом году зарплата приходила вовремя 75% татарстанцев.

Напомним, что в недавнем исследовании «РИА Новости» выяснили, где в России получают самые высокие и низкие зарплаты. Татарстан на 39-м месте.

Ранее опрос показал, что половина казанских работодателей не будут повышать зарплату.