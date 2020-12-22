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Очигава одержала победу в бою с Куценко за звание чемпионки мира по боксу

23:54, 22.12.2020
Очигава одержала победу в бою с Куценко за звание чемпионки мира по боксу
Фото: Максим Платонов (архив)

Россиянка Софья Очигава одержала победу в бою с Юлией Куценко, встретившись с соотечественницей в Казани. Она завоевала пояс WBC Silver и теперь претендует на статус абсолютной чемпионки мира по боксу.

По итогам десяти раундов счет составил 96-94, 98-92, 97-94 в пользу Очигавы, сообщает allfight.ru.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, что бой проходил в Казани в КРК «Пирамида» во вторник вечером. В марте Очигава уже участвовала в бою, организованном казанским промоушном Ratel Pro Fight. Тогда она завоевала пояс чемпионки мира по версии IBA.

Спорт Татарстан
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