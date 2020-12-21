Новости спорта

23:16 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Очигава и Куценко прошли взвешивание в Казани перед боем за звание чемпионки мира по боксу

22:34, 21.12.2020
Очигава и Куценко прошли взвешивание в Казани перед боем за звание чемпионки мира по боксу
Фото: vk.com/ratelprofight

В понедельник в Казани состоялась церемония взвешивания перед боем Софьи Очигава и Юлии Куценко за звание «Серебряной» чемпионки мира по боксу по версии WBC.

Софья Очигава показала на весах 59,7 кг, тогда как Юлия Куценко оказалась тяжелее на 30 грамм — ее вес составил 60 кг, сообщает allfight.ru

Фото: vk.com/ratelprofight

Бой двух спортсменок состоится 22 декабря. Обладательница пояса WBC Silver станет обязательным претендентом на встречу с абсолютной чемпионкой мира Кэти Тейлор.

Спорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем