Очигава и Куценко прошли взвешивание в Казани перед боем за звание чемпионки мира по боксу

В понедельник в Казани состоялась церемония взвешивания перед боем Софьи Очигава и Юлии Куценко за звание «Серебряной» чемпионки мира по боксу по версии WBC.

Софья Очигава показала на весах 59,7 кг, тогда как Юлия Куценко оказалась тяжелее на 30 грамм — ее вес составил 60 кг, сообщает allfight.ru

Фото: vk.com/ratelprofight

Бой двух спортсменок состоится 22 декабря. Обладательница пояса WBC Silver станет обязательным претендентом на встречу с абсолютной чемпионкой мира Кэти Тейлор.