Мутировавший штамм COVID-19 из Великобритании распространяется по всему миру

Фото: Максим Платонов (архив)

Мутировавший штамм коронавируса, который ранее был выявлен в Великобритании, обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии, а значит, распространяется по всему миру. Об этом рассказала эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в интервью BBC.

Керкхове отметила, что новые мутации возникают постоянно, и необходимо постоянно изучать, чтобы понять, какие последствия они за собой несут.

Фото: Олег Тихонов (архив)

По данным ТАСС, запрет на въезд граждан из Великобритании устанавливают Италия, Франция, Германия, Латвия, Болгария. В Чехии вводят обязательный карантин для прибывающих из Англии.

Ранее в Британии сообщили подробности о «невероятно быстром» распространении нового типа коронавируса. Этот подвид вируса быстро стал доминирующим в стране и послужил причиной резкого роста заболеваемости в стране после отмены национального карантина 2 декабря. Сейчас на него приходится около 60% новых случаев заражения.

Ольга Плешкова