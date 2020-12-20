На следующей неделе может начаться вакцинация от COVID-19 россиян старше 60 лет

Фото: Минздрав РФ

Вакцинация россиян старше 60 лет может начаться уже на следующей неделе. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Глава ведомства, отвечая на вопрос в эфире «России 1», может ли вакцинация для россиян старше 60 лет начаться на следующей неделе, ответил положительно. Сейчас завершаются клинические испытания вакцины на людях данной возрастной группы.

Фото: Минздрав РФ

Ранее сообщалось, что массовая вакцинация от коронавируса в Татарстане начнется до марта 2021 года. Пока Минздрав РФ рекомендует соблюдать следующую очередность: медработники, работники образовательных учреждений, социальных учреждений; коллективы, которые проживают в учреждениях соцобслуживания; работники транспорта.



Ольга Плешкова