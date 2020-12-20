На следующей неделе может начаться вакцинация от COVID-19 россиян старше 60 лет
Вакцинация россиян старше 60 лет может начаться уже на следующей неделе. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Глава ведомства, отвечая на вопрос в эфире «России 1», может ли вакцинация для россиян старше 60 лет начаться на следующей неделе, ответил положительно. Сейчас завершаются клинические испытания вакцины на людях данной возрастной группы.
Ранее сообщалось, что массовая вакцинация от коронавируса в Татарстане начнется до марта 2021 года. Пока Минздрав РФ рекомендует соблюдать следующую очередность: медработники, работники образовательных учреждений, социальных учреждений; коллективы, которые проживают в учреждениях соцобслуживания; работники транспорта.
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