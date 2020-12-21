В Татарстане для врачей, лечащих пациентов с COVID-19, проводят виртуальные консилиумы

Лечащие пациентов с коронавирусом врачи Татарстана собираются на виртуальные консилиумы с помощью Zoom и WhatsApp по программе «Виртуальный обход». Так врачи оперативно могут решить проблемы транспортировки пациентов и медназначений. Об этом сообщил пульмонолог министерства здравоохранения республики Александр Визель.



«Лечащий врач делает выписку: мы создали такой бланк на одной странице, куда он вписывает состояние, ключевые анализы и посылает изображение компьютерной томограммы. В работу этого форума подключились заведующие кафедрами медицинского университета — профессоры Рустэм Хамитов, Ирина Николаева, главный инфекционист ПФО профессор Ирина Кравченко. Каждый тут же реагирует, и в итоге мы стали оказывать помощь практически круглосуточно и без выходных», — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

По его словам, если приходит оповещение в Zoom, ситуация требует оперативного решения, вплоть до эвакуации больного.

Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, как поменялись принципы работы республиканской системы здравоохранения.

Маргарита Головатенко