В Татарстане для врачей, лечащих пациентов с COVID-19, проводят виртуальные консилиумы
Лечащие пациентов с коронавирусом врачи Татарстана собираются на виртуальные консилиумы с помощью Zoom и WhatsApp по программе «Виртуальный обход». Так врачи оперативно могут решить проблемы транспортировки пациентов и медназначений. Об этом сообщил пульмонолог министерства здравоохранения республики Александр Визель.
«Лечащий врач делает выписку: мы создали такой бланк на одной странице, куда он вписывает состояние, ключевые анализы и посылает изображение компьютерной томограммы. В работу этого форума подключились заведующие кафедрами медицинского университета — профессоры Рустэм Хамитов, Ирина Николаева, главный инфекционист ПФО профессор Ирина Кравченко. Каждый тут же реагирует, и в итоге мы стали оказывать помощь практически круглосуточно и без выходных», — приводит его слова ТАСС.
По его словам, если приходит оповещение в Zoom, ситуация требует оперативного решения, вплоть до эвакуации больного.
Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, как поменялись принципы работы республиканской системы здравоохранения.
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