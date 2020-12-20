Коронавирус вынудил Apple закрыть магазины в США, Великобритании, Мексике и Бразилии
Apple закроет 53 магазина в Калифорнии, 16 магазинов в Великобритании, Мексике и Бразилии. Также приостановят работу других магазинов бренда в США.
Из-за пандемии коронавируса Apple закроет все магазины в Калифорнии, а также точки в других штатах. Также работу прекратят магазины корпорации в Великобритании, Мексике и Бразилии.
По данным Bloomberg, приостанавливается работа 56 магазинов в Калифорнии. Также перестанут работать все магазины в Лондоне.
Есть информация о закрытии магазинов Apple в штатах Теннесси, Юта, Миннессота и Орегон, пишет The Verge.
Напомним, в Великобритании выявили мутацию SARS-Cov-2, которая распространяется намного быстрее. Власти Королевства вводят тотальные ограничения с понедельника. Локдаун касается в первую очередь Лондона и юго-востока страны.ТехнологииIT
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