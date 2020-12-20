Коронавирус вынудил Apple закрыть магазины в США, Великобритании, Мексике и Бразилии

Apple закроет 53 магазина в Калифорнии, 16 магазинов в Великобритании, Мексике и Бразилии. Также приостановят работу других магазинов бренда в США.

Из-за пандемии коронавируса Apple закроет все магазины в Калифорнии, а также точки в других штатах. Также работу прекратят магазины корпорации в Великобритании, Мексике и Бразилии.

По данным Bloomberg, приостанавливается работа 56 магазинов в Калифорнии. Также перестанут работать все магазины в Лондоне.

Фото: pxhere.com

Есть информация о закрытии магазинов Apple в штатах Теннесси, Юта, Миннессота и Орегон, пишет The Verge.

Напомним, в Великобритании выявили мутацию SARS-Cov-2, которая распространяется намного быстрее. Власти Королевства вводят тотальные ограничения с понедельника. Локдаун касается в первую очередь Лондона и юго-востока страны.