Турецкие отели пока не будут возвращать «доковидные» правила в отелях «все включено»

Фото: Максим Платонов (архив)

Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения в отелях системы «все включено» в 2021 году не отменят. В первую очередь это касается запрета постояльцам самим брать со столов еду и напитки.

«Мы исходим из того, что 2021 год станет годом, когда все необходимые с точки зрения гигиены правила будут соблюдаться на самом высоком уровне в системе «все включено», — передает ТАСС слова главы Союза туроператоров Турции Фируза Баглыкайя.

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Если COVID-19 будет побежден, то отели вернутся к предыдущей концепции, добавил он.

Также спикер добавил, что система all inclusive доказала свою эффективность. Турция ввела ее, чтобы конкурировать на мировом уровне и массово привлекать на свои курорты.

В августе сообщалось, что цены туров в Турцию подешевели на четверть.

