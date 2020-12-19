Автор романов «Спасти президента» и «Убить президента» Роман Арбитман умер после заражения COVID-19

В субботу стало известно о смерти саратовского писателя-фантаста Романа Арбитмана, ставшего автором серии детективных романов о президенте России. Умер писатель в возрасте 58 лет, после заражения коронавирусом.

О смерти Арбитмана сообщил литературный критик Александр Архангельский.

От ковида умер Роман Арбитман. Не могу поверить. Да будет земля ему пухом Опубликовано Александром Архангельским Суббота, 19 декабря 2020 г.

Арбитман печатал романы под псевдонимом Лев Гурский. Целая серия его произведений связана с действующим президентом России. В этих детективах его зовут П. П. Волин. В библиографии автора такие книги, как: «Убить президента», «Спасти президента», «Никто кроме президента» и другие.