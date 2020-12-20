В России стали чаще искать нянь и водителей с антителами к коронавирусу

В России вырос спрос на услуги нянь, сиделок, клинеров и водителей с антителами к коронавирусу. Таковы данные исследования онлайн-сервиса услуг YouDo.com.

Каждый день на сервисе по оказанию услуг появляются объявления, в котором заказчики в качестве основного требования к кандидатам указывают на наличие у них антител к COVID-19. С 1 по 17 декабря число запросов увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом за ноябрь.

В объявлениях также стали указывать запросы «антитела», «иммунитет», переболевший коронавирусом», передает RT.



Ранее в Казани на утренники в детсад начали искать Деда Мороза и Снегурочку со справкой об отсутствии коронавируса и даже на антитела.



Ольга Плешкова