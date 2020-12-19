В России разрабатывают вакцину, защищающую одновременно от кори и коронавируса
В России разрабатывают вакцину, которая может одновременно защищать от коронавируса и кори. Об этом рассказал гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.
По словам ученого, первые исследования на животных показали, что однократное введение вакцины дает сильный иммунитет.
«Вакцина на основе рекомбинантного вируса кори как против нового коронавируса, так и против очень высоко контагиозного вирусного заболевания — кори, в настоящий момент штаммы все получены, они заложены в нашу государственную коллекцию», — рассказал Максютов в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия-1".
Ранее в Германии рассказали о готовности производить российскую вакцину от COVID-19.
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