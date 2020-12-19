Минниханов потребовал строго соблюдать в Татарстане меры профилактики в новогодние праздники

Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал, чтобы при проведении предновогодних и новогодних мероприятий в республике строго соблюдались меры безопасности. Об этом он заявил на совещании в Доме правительства Татарстана.

Минниханов отметил, что все музеи, отели, другие туристические объекты будут открыты, а ресторанам в новогоднюю ночь разрешено работать до 3 утра.

«У нас будет много гостей, туристов, и это — большая ответственность. Все объекты гостеприимства также должны соответствовать всем требованиям Роспотребнадзора», — сказал глава республики.



Ранее Рустам Минниханов выступил за проведение новогодних корпоративов в Татарстане.



Ольга Плешкова