Врач рассказал о самом частом последствии перенесенного коронавируса

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал о самом частом последствии перенесенного коронавируса — повышении артериального давления. Об этом сообщает Lenta.ru.



По его словам, это происходит из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму по причине поражения сосудистой системы человека: «Васкулиты — это воспаления внутренней оболочки сосудов. Последствия этих васкулитов заключаются в том, что вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления. То есть воспаление закончилось, а клетки вокруг сосудов так и остались. И с течением времени эти клетки вызывают разрастание коллагена — сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Болибок рассказывал, как коронавирус распространяется внутри семьи.

Маргарита Головатенко