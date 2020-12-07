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Врач рассказал о самом частом последствии перенесенного коронавируса

08:05, 07.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Врач рассказал о самом частом последствии перенесенного коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал о самом частом последствии перенесенного коронавируса — повышении артериального давления. Об этом сообщает Lenta.ru.

По его словам, это происходит из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму по причине поражения сосудистой системы человека: «Васкулиты — это воспаления внутренней оболочки сосудов. Последствия этих васкулитов заключаются в том, что вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления. То есть воспаление закончилось, а клетки вокруг сосудов так и остались. И с течением времени эти клетки вызывают разрастание коллагена — сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Болибок рассказывал, как коронавирус распространяется внутри семьи.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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