Главное о коронавирусе на 7 декабря: Минздрав об ограничении межрегиональных поездок, концерты в Челнах
«Наказание за плохое поведение зрителей» в Набережных Челнах
За последние сутки в Татарстане подтвердилось 93 новых случая коронавируса, из них два — завозные, 91 — контактный. 14 человек госпитализированы, 79 получают лечение на дому.
Всего на 7 декабря в Татарстане зарегистрировано 10 958 случаев COVID-19.
Выздоровели за весь период 9 549 человек, в том числе 70 за минувшие сутки. Умерли за весь период 150 человек.
- За последние сутки подтверждена причина смерти еще трех человек. По данным республиканского оперштаба, от коронавируса умерли двое мужчин 1950 и 1964 годов рождения, а также женщина 1940 года рождения.
- В Челнах могут запретить проводить концерты из-за «плохого поведения зрителей», сообщил сообщил главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев. По его словам, даже при наличии заградительных линий зрители умудряются срывать ленты и садятся друг к другу чуть ли не вплотную, нарушая тем самым меры предосторожности.
- В Верхнеуслонском районе Татарстана, согласно официальным данным, коронавирусом заболели более 1% жителей. Это первый район, который достиг такого показателя.
- 31% казанцев считает, что нужно ужесточить ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, следует из данных опроса SuperJob. 40% опрошенных выступили против ужесточения, еще 29% затруднились ответить. Всего было опрошено 300 человек.
Зимняя сессия у студентов будет удаленной
За последние сутки в России выявлено 28 142 новых случая коронавируса, выздоровели 18 850 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 488 912 человек, а выздоровевших — до 1 956 588 человек.
Зафиксировано 456 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 43 597 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 79,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 448 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 539,3 тыс. человек.
- Министр науки и высшего образования Валерий Фальков объяснил, что около 37% российских вузов вернулись на полный дистант. Он подтвердил, что зимняя сессия пройдет удаленно.
- Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал о самом частом последствии перенесенного коронавируса — повышении артериального давления, которое происходит из-за снижения эластичности стенок сосудов по всему организму по причине поражения сосудистой системы человека.
- Ученые Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского госуниверситета спрогнозировали новый пик заболеваемости в двух российских столицах — Москве и Санкт-Петербурге. В Москве ученые ожидают пика 10—12 декабря, в Санкт-Петербурге — 16-го.
- Эксперты назвали сложности при транспортировке вакцин от COVID в России: при начале массовой вакцинации от коронавируса в России ключевой проблемой станет сохранение нужной температуры тысяч доз вакцины. Повышение температуры внутри машины или самолета даже на полградуса на полчаса приведет к тому, что «размороженная» партия вакцины придет в негодность.
- Главврач московской городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко спрогнозировал сроки окончания пандемии нового коронавируса. По его словам, если начнется массовая вакцинация, к следующему лету наступит ослабление, а к концу 2021 года может отступить сама инфекция.
- Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что из-за роста случаев заболевания коронавирусом следует рассмотреть вопрос об ограничении передвижения граждан между российскими регионами и внутри них.
- Власти Еврейской автономной области опасаются вспышки COVID-19 в санатории «Кульдур», после того как трех отдыхающих вывезли из учреждения с положительным анализом на коронавирус. Заболевание было лабораторно подтверждено после того, как у отдыхающих появились признаки ОРВИ.
- Вакцинация жителей Башкирии от COVID-19 начинается с сегодняшнего дня. В первую очередь будут привиты те, кто работает в непосредственном контакте с заражёнными — медики, учителя, социальные работники. Первая крупная партия двухкомпонентной векторной вакцины Центра Гамалеи «Гам-КОВИД-Вак» в количестве 1 200 доз поступила в регион на прошлой неделе.
Новая мутация коронавируса
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 67 073 749 человек, 67 073 749 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (14 756 998). На второй строчке — Индия (9 677 203), на третьей — Бразилия (6 603 540). Россия на четвертом месте (2 439 163), на пятом — ЮАР (2 345 648).
Больше всего смертей зафиксировано в США (282 310). За ними следуют Бразилия (176 941), Индия (140 573), Мексика (109 717) и Великобритания (61 342).
- Президент США Дональд Трамп заявил, что его личный адвокат Рудольф Джулиани заболел коронавирусом. Об этом в соцсети сообщил сам президент.
- Специалисты Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона выявили мутацию SARS-CoV-2, позволяющую ему ускользать от распознавания антителами, выработанными для борьбы с инфекцией.
- В Праге состоялась акция протеста против действующих в Чехии ограничений из-за коронавируса . В акции приняли участие около тысячи человек.
- Вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек предупредил о возможности повышения в республике уровня эпидемической угрозы из-за увеличения числа новых случаев заражения коронавирусом.
- Принц Уильям и Кейт Миддлтон отправились в новое турне по Великобритании. Таким образом герцоги Кембриджские отдадут дань уважения людям и организациям, работающим на благо общества во время пандемии коронавируса. Тур супругов продлится три дня — с 6 по 8 декабря. Для путешествия королевская пара выбрала необычный способ передвижения — поезд. Он остановится в Англии, Шотландии и Уэльсе, а всего преодолеет более 2 000 километров.
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