Главное о коронавирусе на 7 декабря: Минздрав об ограничении межрегиональных поездок, концерты в Челнах

Фото: Илья Репин

«Наказание за плохое поведение зрителей» в Набережных Челнах



За последние сутки в Татарстане подтвердилось 93 новых случая коронавируса, из них два — завозные, 91 — контактный. 14 человек госпитализированы, 79 получают лечение на дому.



Всего на 7 декабря в Татарстане зарегистрировано 10 958 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 9 549 человек, в том числе 70 за минувшие сутки. Умерли за весь период 150 человек.

За последние сутки подтверждена причина смерти еще трех человек. По данным республиканского оперштаба, от коронавируса умерли двое мужчин 1950 и 1964 годов рождения, а также женщина 1940 года рождения.

В Челнах могут запретить проводить концерты из-за «плохого поведения зрителей», сообщил сообщил главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев. По его словам, даже при наличии заградительных линий зрители умудряются срывать ленты и садятся друг к другу чуть ли не вплотную, нарушая тем самым меры предосторожности.

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В Верхнеуслонском районе Татарстана, согласно официальным данным, коронавирусом заболели более 1% жителей. Это первый район, который достиг такого показателя.

31% казанцев считает, что нужно ужесточить ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, следует из данных опроса SuperJob. 40% опрошенных выступили против ужесточения, еще 29% затруднились ответить. Всего было опрошено 300 человек.

Зимняя сессия у студентов будет удаленной

За последние сутки в России выявлено 28 142 новых случая коронавируса, выздоровели 18 850 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 488 912 человек, а выздоровевших — до 1 956 588 человек.



Зафиксировано 456 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 43 597 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 79,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 448 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 539,3 тыс. человек.



Министр науки и высшего образования Валерий Фальков объяснил, что около 37% российских вузов вернулись на полный дистант. Он подтвердил, что зимняя сессия пройдет удаленно.

Фото: day-inews.ru

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал о самом частом последствии перенесенного коронавируса — повышении артериального давления, которое происходит из-за снижения эластичности стенок сосудов по всему организму по причине поражения сосудистой системы человека.

Ученые Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского госуниверситета спрогнозировали новый пик заболеваемости в двух российских столицах — Москве и Санкт-Петербурге. В Москве ученые ожидают пика 10—12 декабря, в Санкт-Петербурге — 16-го.

Эксперты назвали сложности при транспортировке вакцин от COVID в России: при начале массовой вакцинации от коронавируса в России ключевой проблемой станет сохранение нужной температуры тысяч доз вакцины. Повышение температуры внутри машины или самолета даже на полградуса на полчаса приведет к тому, что «размороженная» партия вакцины придет в негодность.

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Главврач московской городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко спрогнозировал сроки окончания пандемии нового коронавируса. По его словам, если начнется массовая вакцинация, к следующему лету наступит ослабление, а к концу 2021 года может отступить сама инфекция.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что из-за роста случаев заболевания коронавирусом следует рассмотреть вопрос об ограничении передвижения граждан между российскими регионами и внутри них.

Власти Еврейской автономной области опасаются вспышки COVID-19 в санатории «Кульдур», после того как трех отдыхающих вывезли из учреждения с положительным анализом на коронавирус. Заболевание было лабораторно подтверждено после того, как у отдыхающих появились признаки ОРВИ.

Вакцинация жителей Башкирии от COVID-19 начинается с сегодняшнего дня. В первую очередь будут привиты те, кто работает в непосредственном контакте с заражёнными — медики, учителя, социальные работники. Первая крупная партия двухкомпонентной векторной вакцины Центра Гамалеи «Гам-КОВИД-Вак» в количестве 1 200 доз поступила в регион на прошлой неделе.

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Новая мутация коронавируса



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 67 073 749 человек, 67 073 749 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (14 756 998). На второй строчке — Индия (9 677 203), на третьей — Бразилия (6 603 540). Россия на четвертом месте (2 439 163), на пятом — ЮАР (2 345 648).



Больше всего смертей зафиксировано в США (282 310). За ними следуют Бразилия (176 941), Индия (140 573), Мексика (109 717) и Великобритания (61 342).

Президент США Дональд Трамп заявил, что его личный адвокат Рудольф Джулиани заболел коронавирусом. Об этом в соцсети сообщил сам президент.

Специалисты Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона выявили мутацию SARS-CoV-2, позволяющую ему ускользать от распознавания антителами, выработанными для борьбы с инфекцией.

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В Праге состоялась акция протеста против действующих в Чехии ограничений из-за коронавируса . В акции приняли участие около тысячи человек.

Вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек предупредил о возможности повышения в республике уровня эпидемической угрозы из-за увеличения числа новых случаев заражения коронавирусом.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отправились в новое турне по Великобритании. Таким образом герцоги Кембриджские отдадут дань уважения людям и организациям, работающим на благо общества во время пандемии коронавируса. Тур супругов продлится три дня — с 6 по 8 декабря. Для путешествия королевская пара выбрала необычный способ передвижения — поезд. Он остановится в Англии, Шотландии и Уэльсе, а всего преодолеет более 2 000 километров.

Маргарита Головатенко