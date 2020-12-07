Опрос: треть казанцев выступили за ужесточение «коронавирусных» ограничений

Фото: Максим Платонов

31% казанцев считает, что нужно ужесточить ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в результатах опроса SuperJob, проведенного среди 300 человек.

40% опрошенных выступили против ужесточения, еще 29% затруднились ответить. В целом по России 52% выступили против увеличения мер, 24% — за.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ужесточил ограничительные меры до 10 января. Они коснутся массовых мероприятий, организаций культуры и искусства, кинотеатров, торговых центров и т.д. В том числе в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января закроют все заведения общепита.

Сегодня Минздрав предложил ограничить передвижение между регионами. В Татарстане не планируют ограничивать въезд в регион и вводить новые ограничения.