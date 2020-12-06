В Татарстане количество смертельных случаев COVID-19 до 150

Фото: Илья Репин (архив)

В Татарстане насчитывается уже 150 жертв коронавируса. Именно столько смертей на 6 декабря официально вызваны COVID-19.

За последние сутки подтверждена причина смерти еще трех человек. По данным республиканского оперштаба, от коронавируса умерли двое мужчин 1950 и 1964 годов рождения, а также женщина 1940 года рождения.

Фото: Максим Платонов (архив)

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

Напомним, за последние сутки в Татарстане зафиксировали 90 новых случаев коронавируса. Также из больниц республики выписан 61 выздоровевший пациент.