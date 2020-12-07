В Челнах могут запретить проводить концерты из-за плохого поведения зрителей

В Набережных Челнах могут ограничить концертную деятельность. Причина кроется в поведении зрителей, сообщил главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев в ходе оглашения результатов проверки концерта «Татарская солянка», который прошел в зале имени Сары Садыковой.

«Поведение наших зрителей оставляет желать лучшего. Даже при наличии заградительных линий умудряются срывать ленты, садятся друг к другу чуть ли не вплотную. Несколько раз ведущий выходил, настоятельно просил соблюдать все требования, которые сегодня определены, исходя из эпидемиологической ситуации, но, к сожалению, наше население своим поведением провоцирует», — цитирует его Chelny.biz.

Фото: nabchelny.ru

При этом новогодние гуляния в Набережных Челнах пройдут в традиционном формате, пишет издание. Главную елку города откроют 25 декабря, в этот день будут работать уличные артисты. 31 декабря в 22.00 на площади Азатлык прогремит салют, после которого пройдут видеодискотека и танцевальная программа.

Ранее жителям Набережных Челнов рекомендовали не проводить новогодние корпоративы.