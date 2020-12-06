Глава Минобрнауки: около 37% российских вузов вернулись на полный дистант

Фото: Максим Платонов (архив)

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков объяснил, что на сегодня около 37% российских вузов вернулись на полный дистант. Он подтвердил, что зимняя сессия пройдет удаленно.

Студенты могут не ждать отмены зимней сессии из-за пандемии коронавируса, рассказал глава Минобрнауки РФ .

«Многие, наверное, хотели бы, но не отменим. Другой вопрос — как сессия пройдет», — сказал министр в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Фото: minobrnauki.gov.ru

Также Фальков рассказал, что с начала учебного года из российских вузов отчислились около 2,5 тысячи иностранных студентов.



Министр уже объявлял на совете ректоров, что зачеты и экзамены в вузах нужно провести дистанционно.

Ранее власти Москвы оставили школьников на дистанционном обучении до конца года. В Татарстане говорят, что вопрос продления каникул пока не актуален.