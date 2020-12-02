МВД предложило допускать к экзаменам на водительские права с 16 лет

МВД России предложило допускать к экзамену на водительские права с 16 лет. Такая возможность прописана в проекте нового административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами.

Кандидату в водители от 16 до 18 лет для допуска к экзамену следует предоставить письменное согласие одного из своих законных представителей на сдачу экзамена и выдачу им водительских прав. Сейчас, в действующем регламенте такого уточнения нет.

Фото: pxhere.com

Ожидается, что документ вступит в силу с 1 апреля 2021 года, пишет ТАСС.

Ранее заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин рассказал о планах изменить билеты к экзамену на водительские права с учетом статистики аварийности на дорогах. Также в МВД предложили сократить с 17 до 15 перечень ошибок, за которые можно остановить экзамен на получение прав. А глава ГИБДД Михаил Черников отмечал, что теперь инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут обращать внимание на навыки вождения в реальной обстановке.



Татьяна Леухина