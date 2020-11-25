В МВД предложили сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права

МВД России предложило сократить с 17 до 15 перечень ошибок, за которые можно остановить экзамен на получение прав. Это следует из проекта ведомственного приказа об утверждении административного регламента по проведению данных экзаменов.

Сейчас регламент содержит сводную таблицу ошибок кандидатов, которые разделяются на «грубые» (5 штрафных баллов), «средние» (3 балла) и «мелкие» (1 балл). Для успешной сдачи экзамена на права нужно набрать менее 5 баллов. При совершении «грубых» нарушений (которых в списке 17) экзамен прерывается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В проекте нового регламента предлагается прекращать экзамен, если кандидат допустил одно нарушение, предусмотренное одним из [15] пунктов экзаменационного листа, передает «РИА Новости».

Также в перечень грубых ошибок планируется добавить «использование во время движения телефона и (или) иного средства связи», а также «не пристегнутый ремень безопасности» (в действующей редакции экзамена за данную ошибку начисляют 3 штрафных балла).

Ранее глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал, что теперь инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут обращать внимание на навыки вождения в реальной обстановке.



Татьяна Леухина