В ГИБДД рассказали об изменениях в теоретической части экзамена на водительские права

Фото: Максим Платонов

Билеты к экзамену на водительские права планируется переработать с учетом статистики аварийности на дорогах, рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.

Пакет документов с данными об авариях оформляют в рамках дорожно-транспортных происшествий. Это оперативная система сбора. В дальнейшем эти данные попадают в аналитическую систему, по которой можно смотреть, где растет аварийность, почему происходят ДТП, объяснил он.

Фото: Максим Платонов (архив)

«Исходя из этого, конечно, мы предполагаем переработку экзаменационных билетов, но с учетом анализа аварийности и конкретных фактов дорожно-транспортных происшествий», — передает «РИА Новости» его слова.

Ранее в МВД предложили сократить с 17 до 15 перечень ошибок, за которые можно остановить экзамен на получение прав. А глава ГИБДД Михаил Черников отмечал, что теперь инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут обращать внимание на навыки вождения в реальной обстановке.



Татьяна Леухина