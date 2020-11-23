В ГИБДД рассказали детали изменений в сдаче экзамена на права

Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал, на что инспекторы будут обращать внимание, принимая экзамены на права по новым правилам с сокращенной площадкой.

В первую очередь они будут смотреть на навыки вождения в реальной обстановке: на автострадах, развязках, перекрестках.

«В первую очередь мы расширили проверку знаний не только теоретических и практических. Потому что в большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проезды перекрестков. [Они] непосредственно дадут возможность оценить навыки водителя», — передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Несмотря на то, что второй этап экзамена, в который входит практическое задание «площадка», сократили, расширенная линейка упражнений позволит сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен.

Черников отметил, что в год на дорогах погибает более 700 молодых водителей.

Ранее он рассказал, что у инспекторов ГИБДД появятся новые приборы, которые позволят выявить употребление водителем алкоголя или наркотиков.



Татьяна Леухина