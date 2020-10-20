Проект благоустройства правого берега Казанки разработает архитектор из Франции

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Проект ландшафтного развития территории вдоль улицы Сибгата Хакима от моста «Миллениум» до Кремлевской (Ленинской) дамбы включительно разработает один из лучших ландшафтных архитекторов Франции — Мишель Пена.

На этом участке появятся новый парк и набережная. Техзадание для разработки проекта ландшафтного развития территории правого берега Казанки было подготовлено с участием специалистов Управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани.

Ожидается, что Мишель Пена создаст углубленную концепцию благоустройства Центра семьи «Казан», которая будет увязана со стратегией развития реки Казанки. Планируется, что проект будет готов к концу года.

realnoevremya.ru

Изначально специалист должен был создать концепцию благоустройства ЖК Atlantis Deluxe, однако в ходе знакомства с проектами архитектора появилась идея привлечь его к развитию городских общественных пространств. Пригласил французского градостроителя руководитель строительной компании «СМУ-88», депутат Государственного Совета РТ Илья Вольфсон, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе стройкомпании.

Мишель Пена — президент экологической Ассоциации PaysSages (Ницца/Париж), президент французской федерации ландшафтных архитекторов (2008—2011 гг.), член ученого совета ЮНЕСКО в области ландшафта КОС/СЕВЕН (2016—2018 гг.), консультант Ассоциации мэров Франции, автор ряда книг и публикаций о ландшафтном дизайне, преподаватель в высших профессиональных школах во Франции и за ее пределами. По проекту архитектора в Ницце в Париже создан парк «Атлантический сад» на крыше вокзала Монпарнас, который стал первой во Франции ландшафтной «зеленой» крышей с экоинженерией. Также в столице Франции он стал автором проектов парка Баньоле, реконструкции ипподрома Auteil, променада д’Отей, благоустройства трамвайных путей и прилегающей территории в районе Марэшо, парка Жан Мулэн в Монтрее.