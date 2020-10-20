Проект благоустройства правого берега Казанки разработает архитектор из Франции
Проект ландшафтного развития территории вдоль улицы Сибгата Хакима от моста «Миллениум» до Кремлевской (Ленинской) дамбы включительно разработает один из лучших ландшафтных архитекторов Франции — Мишель Пена.
На этом участке появятся новый парк и набережная. Техзадание для разработки проекта ландшафтного развития территории правого берега Казанки было подготовлено с участием специалистов Управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани.
Ожидается, что Мишель Пена создаст углубленную концепцию благоустройства Центра семьи «Казан», которая будет увязана со стратегией развития реки Казанки. Планируется, что проект будет готов к концу года.
Изначально специалист должен был создать концепцию благоустройства ЖК Atlantis Deluxe, однако в ходе знакомства с проектами архитектора появилась идея привлечь его к развитию городских общественных пространств. Пригласил французского градостроителя руководитель строительной компании «СМУ-88», депутат Государственного Совета РТ Илья Вольфсон, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе стройкомпании.
Мишель Пена — президент экологической Ассоциации PaysSages (Ницца/Париж), президент французской федерации ландшафтных архитекторов (2008—2011 гг.), член ученого совета ЮНЕСКО в области ландшафта КОС/СЕВЕН (2016—2018 гг.), консультант Ассоциации мэров Франции, автор ряда книг и публикаций о ландшафтном дизайне, преподаватель в высших профессиональных школах во Франции и за ее пределами. По проекту архитектора в Ницце в Париже создан парк «Атлантический сад» на крыше вокзала Монпарнас, который стал первой во Франции ландшафтной «зеленой» крышей с экоинженерией. Также в столице Франции он стал автором проектов парка Баньоле, реконструкции ипподрома Auteil, променада д’Отей, благоустройства трамвайных путей и прилегающей территории в районе Марэшо, парка Жан Мулэн в Монтрее.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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