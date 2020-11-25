Авдонина: поток туристов в Татарстан на Новый год регулироваться не будет

Фото: Максим Платонов

Заместитель главы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на пресс-конференции сообщила, что поток туристов в Татарстан на Новый год регулироваться не будет.



«Все желающие, которые захотят приехать, они смогут приехать, поселиться либо в хостеле, либо в гостинице, либо снять какое-то жилье. Это право того человека, который приезжает».

Вместе с тем Роспотребнадзор в начале декабря начнет прицельные проверки хостелов и гостиниц.

Авдонина также заявила, что послаблений для ресторанов и кафе в новогоднюю ночь не будет, они закрываются в 12 ночи.