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Авдонина: поток туристов в Татарстан на Новый год регулироваться не будет

11:43, 25.11.2020
Авдонина: поток туристов в Татарстан на Новый год регулироваться не будет
Фото: Максим Платонов

Заместитель главы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на пресс-конференции сообщила, что поток туристов в Татарстан на Новый год регулироваться не будет.

«Все желающие, которые захотят приехать, они смогут приехать, поселиться либо в хостеле, либо в гостинице, либо снять какое-то жилье. Это право того человека, который приезжает».

Вместе с тем Роспотребнадзор в начале декабря начнет прицельные проверки хостелов и гостиниц.

Авдонина также заявила, что послаблений для ресторанов и кафе в новогоднюю ночь не будет, они закрываются в 12 ночи.

Общество Татарстан
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