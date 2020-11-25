Авдонина: поток туристов в Татарстан на Новый год регулироваться не будет
Заместитель главы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на пресс-конференции сообщила, что поток туристов в Татарстан на Новый год регулироваться не будет.
«Все желающие, которые захотят приехать, они смогут приехать, поселиться либо в хостеле, либо в гостинице, либо снять какое-то жилье. Это право того человека, который приезжает».
Вместе с тем Роспотребнадзор в начале декабря начнет прицельные проверки хостелов и гостиниц.
Авдонина также заявила, что послаблений для ресторанов и кафе в новогоднюю ночь не будет, они закрываются в 12 ночи.Общество Татарстан
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