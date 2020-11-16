Главное за выходные: миллионный штраф за очереди за «Айфонами», смерть Армена Джигарханяна, сроки новой вакцины
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 16 ноября:
- Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, чтобы выделить Татарстану больше миллиарда рублей. Эти средства пойдут на возмещение расходов, которые понесла республика на экстренное строительство нового корпуса РКИБ в Казани. Средства будут выделены из резервного фонда правительства.
- Третья российская вакцина от коронавируса, которую разрабатывают в одном из главных НИИ страны по вирусным инфекциям — в Центре им. М.П. Чумакова, предположительно, будет готова уже в феврале. Отличаться от «коллег» вакцина будет тем, что в ней содержатся не отдельные элементы вируса, а цельный вирус (инактивированный).
- В Москве торговый дом ЦУМ могут оштрафовать на сумму до 1 миллиона рублей из-за несоблюдения мер профилактики COVID-19 в очереди за новыми смартфонами Apple.
Айфоны никому не нужны, очереди в цуме тому пример pic.twitter.com/k8yH0Czdzp— Alexander Pobyvanets (@zen_pc) November 13, 2020
- В РКБ рассказали, что врачи восстановили жителю Нижнекамска откушенный кончик носа. Житель Нижнекамска поссорился с нетрезвым братом во время застолья. Ссора переросла в драку, во время которой брат откусил ему кончик носа вместе с хрящом. 40-летнему мужчине пересадили кусок хряща с уха и кожу со щеки.
- Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в России спрос на лекарства вырос с лета в 15 раз. В начале лета в стране нарастили объем производства препаратов вдвое.
- В соцсетях сообщили о штурме силовиками квартиры с неадекватным жильцом в Казани, на проспекте Победы, 30 (по другим данным, проспект Победы, 33). По сообщению пользователей, неадекватный мужчина выбрасывал из окна гантели, стулья. Очевидцы сообщают, что слышали звуки выстрелов.
- В возрасте 85 лет умер актер Армен Джигарханян. Он ушел из жизни в ночь на субботу, сообщил работник театра Джигарханяна и друг покойного.
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