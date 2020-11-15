Мишустин подписал распоряжение выделить Татарстану больше 1 млрд за новый корпус инфекционки

Фото: Максим Платонов

Пресс-служба кабмина РФ сообщает, что Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, чтобы выделить Татарстану больше миллиарда рублей. Эти средства пойдут на возмещение расходов, которые понесла республика на экстренное строительство нового корпуса РКИБ в Казани. Средства будут выделены из резервного фонда правительства.

Напомним, стационар построили за рекордное время — на его строительство ушло 100 дней. Он рассчитан на 232 места, при необходимости коек может стать и 500. В здании стоит вся необходимая аппаратура — аппараты ИВЛ, томограф, рентгенологическое, эндоскопическое оборудование, аппараты УЗИ.

На все это республика потратила 1,8 млрд рублей за счет средств регионального бюджета. 12 ноября правительство рассмотрело вопрос о том, чтобы вернуть 1,09 млрд республике.