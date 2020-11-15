В России спрос на лекарства вырос в 15 раз

В России спрос на лекарства вырос с лета в 15 раз, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В начале лета в стране нарастили объем производства препаратов вдвое.

«Произошел резкий рост потребления — в 15 раз. В июне мы понимали и предполагали, предусмотрели наращивание объемов в два раза. Но, конечно же, никто не предполагал 15-кратного роста», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Фото: realnoevremya.ru / Маргарита Головатенко

По словам министра, сейчас производители максимально увеличили производственные мощности и ситуация улучшается.

В конце октября в Минпромторге РФ сообщили о нехватке медицинского кислорода для ковидных госпиталей в 22 регионах страны.

