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В соцсетях сообщили о штурме спецназом в казанской многоэтажке

22:26, 15.11.2020
В соцсетях сообщили о штурме спецназом в казанской многоэтажке
Фото: кадр видео из соцсети

В соцсетях сообщили о штурме силовиками квартиры с неадекватным жильцом на проспекте Победы, 30 (по другим данным, проспект Победы, 33). Видео с места опубликовано в соцсети.

По сообщению пользователей, неадекватный мужчина выбрасывал из окна гантели, стулья. Очевидцы сообщают, что слышали звуки выстрелов.

Подробности инцидента выясняются.

Ранее в Казани, предположительно, нетрезвый водитель такси подрался с сотрудниками ГИБДД.

Общество Татарстан
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