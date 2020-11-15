В соцсетях сообщили о штурме спецназом в казанской многоэтажке

Фото: кадр видео из соцсети

В соцсетях сообщили о штурме силовиками квартиры с неадекватным жильцом на проспекте Победы, 30 (по другим данным, проспект Победы, 33). Видео с места опубликовано в соцсети.

По сообщению пользователей, неадекватный мужчина выбрасывал из окна гантели, стулья. Очевидцы сообщают, что слышали звуки выстрелов.



Подробности инцидента выясняются.

Ранее в Казани, предположительно, нетрезвый водитель такси подрался с сотрудниками ГИБДД.